Hopa\'da Kaza: İki Ölü

Artvin'in Hopa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Mert S. yönetimindeki 08 ABS 656 plakalı motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa Geçişi Liman Kavşağı mevkisinde Yasin K'nin kullandığı 34 NJJ 664 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yasin K, beraberindeki Enes G. ve Ebrar Ü. ile motosiklet sürücüsü Mert S, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Mert S. ile Ebrar Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.