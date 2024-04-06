Hopa'da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Hopa'da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

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Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde, bir aileye ait olan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Esenkıyı köyünde bulunan Abuislah Sakal-ı Şerif Camii'nde teravih namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerifi gören bazı kişiler duygulu anlar yaşadı. Sakal-ı Şerif yeniden dualar eşliğinde 99 katlı örtülere sarılarak aileye teslim edildi.

06.04.2024 03:38
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Hopa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde, bir aileye ait olan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Esenkıyı köyünde bulunan Abuislah Sakal-ı Şerif Camii'nde teravih namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Köyde yaşayan bir aileye ait olan Sakal-ı Şerif her kadir gecesinde köy camisinde ziyarete açılıyor. Kılınan namazın ve edilen duaların ardından 99 katlı örtüye sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi. Sakal-ı Şerifi gören bazı kişiler duygulu anlar yaşadı. Sakal-ı Şerif yeniden dualar eşliğinde 99 katlı örtülere sarılarak aileye teslim edildi.

Kaynak: İHA

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