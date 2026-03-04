Hopa'da TIR Parkında Yangın

ARTVİN'in Hopa ilçesindeki TIR parkında yangın çıkan 2 TIR, kullanılamaz hale geldi.

Hopa ilçesindeki TIR parkında bulunan 2 TIR'da, gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki aracı da kapladı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, 2 TIR tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. )

HABER-KAMERA: Erhan SARI/ARTVİN,