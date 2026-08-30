Horasan\'da Fırtına Ağaç Devrip Araçları Zarar Verdi

Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle devrilen ağaç iki araca zarar verdi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağacı hızarlarla keserek parçalara ayırdı.

Güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatılan yol, Horasan Belediyesi ekiplerinin ağaç parçalarını kaldırmasının ardından ulaşıma açıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.