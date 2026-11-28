Erzurum'da köy sokaklarında kurt sürüsü: Yaklaşık 10 kurt kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Horasan ilçe merkezine 700 metre uzaklıktaki Aktaş köyünde yaklaşık 10 kurttan oluşan bir sürü görüntülendi. Köyün sokaklarında dolaşan kurtları bir ağılın güvenlik kamerası kaydetti.
Oktay POLAT/ Erzurum, ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş köyüne kurt sürüsü indi.
İLÇE MERKEZİNE 700 METRE UZAKTA
Horasan ilçe merkezine 700 metre mesafede bulunan Aktaş köyüne yaklaşık 10 kurttan oluşan sürü indi.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Köy sokaklarında gezen kurt sürüsünün görüntüsü bir ağılın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?