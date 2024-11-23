Horma Kanyonu Yarına Kapatıldı

Güncel

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre yarın yoğun yağış beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "24 Kasım Cumartesi günü bölgemizde şiddetli yağış beklenmektedir. Kanyon içerisinde herhangi bir aksaklık oluşmaması için Horma Kanyonu yürüyüş yolu bu tarihte ziyarete kapatılacaktır. Siz değerli ziyaretçilerimize duyurulur." ifadesine yer verildi.

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kanyon boyunca kayalara monte edilerek inşa edilen yürüyüş yolu, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.