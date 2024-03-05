Hortum sebebiyle üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı.
Kumluca ilçesinin Yeni Mahalle, Merkez Mahallesi, Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum ve fırtına tarım alanları ve kurum binalarına zarar verdi. Hortum sebebiyle Merkez Mahallesi'nde üzerine güneş paneli düşen otomobil içerisinde bulunan Muhammed Ali C. isimli çocuk yaralandı. Bacağı kırılan Muhammet Ali C. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Hortum sebebiyle seralar zarar gördü. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlar da hasar aldı.
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