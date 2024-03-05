Hortum sebebiyle üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı

Ataşehir Nikah Dairesi'nde Nazmiye-Selahattin Demir çifti evlendi

Ataşehir Nikah Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreninde Nazmiye (Koçar)-Selahattin Demir çifti evet diyerek mutluluğa adım attı. Nikaha CHP Eski milletvekili Gürsel Tekin, Tarık Erandan ve Nisa Sıla Koçar da şahitlik yaparak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Selahattin Demir, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunu bir Hareket ve Antrenman Uzmanı iken, Nazmiye Koçar Demir ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu genç bir fizyoterapist. Nikah sonrası düğün yemeği ise Damat Beyin babası Hayati Demir tarafından Kozyatağı Hayati Ocakbaşı'nda verildi. Çift, balayı için Dubai'yi tercih etti.