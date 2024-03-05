Hortum sebebiyle üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Hortum sebebiyle üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum, güneş paneli düşen otomobilde bulunan bir çocuğun yaralanmasına neden oldu. Hortum ve fırtına tarım alanlarına ve kurum binalarına zarar verirken, seralar da zarar gördü. Muhammed Ali C. isimli çocuk, bacağı kırıldığı için hastaneye kaldırıldı.

05.03.2024 19:58  Güncelleme: 19:59
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Hortum sebebiyle üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı.

Kumluca ilçesinin Yeni Mahalle, Merkez Mahallesi, Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum ve fırtına tarım alanları ve kurum binalarına zarar verdi. Hortum sebebiyle Merkez Mahallesi'nde üzerine güneş paneli düşen otomobil içerisinde bulunan Muhammed Ali C. isimli çocuk yaralandı. Bacağı kırılan Muhammet Ali C. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Hortum sebebiyle seralar zarar gördü. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlar da hasar aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hortum sebebiyle üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika

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