Houston'da fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi

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HOUSTON, 18 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde fırtınada hasar gören bir aracın yanında duran insanlar, 17 Mayıs 2024.

Yetkililerden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kenti Houston'u Perşembe gecesi vuran güçlü fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi. Öte yandan kent geniş çaplı hasarın ardından "toparlanma moduna" girdi. (Fotoğraf: Chen Chen/Xinhua)