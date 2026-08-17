HPV Aşısı Kanseri Önleyebilir

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı koruyucu olduğunu belirterek, "Bilimsel veriler son derece açık: HPV aşısı koruyor, kanseri önlüyor" dedi.

Mehlepçi, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun HPV aşısının ücretsiz olmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına yönelik yaptığı değerlendirmede, hangi bilimsel komisyonun kastedildiğini bilmediklerini ifade ederek, rahim ağzı kanserini önlemek yerine her yıl milyonlarca kişiye tarama testi uygulandığını, hastalığın erken evrede yakalanarak tedavi edilmesinin amaçlandığını belirtti. Mehlepçi, "Bunun için aşılamadan çok daha fazla emek ve kaynak harcıyoruz. Oysa bilimsel veriler bize açıkça gösteriyor ki bu kanserin önemli bir bölümü aşılama yoluyla önlenebilir" ifadelerini kullandı.

"İNVAZİV RAHİM AĞZI KANSERİ VAKALARININ AZALDIĞINI GÖSTEREN VERİLER VAR"

HPV aşılarına ilişkin randomize kontrollü çalışmalar, uzun dönem takipler, sistematik derlemeler ve milyonlarca kişiyi kapsayan gerçek yaşam verilerinin birlikte değerlendirildiğinde, özellikle kişinin aşıda bulunan HPV tipleriyle karşılaşmadan önce aşılanması durumunda yüksek koruyuculuk sağlandığını belirten Mehlepçi, artık yalnızca HPV enfeksiyonlarında veya kanser öncüsü lezyonlarda değil, invaziv rahim ağzı kanseri vakalarında da azalma görüldüğünü söyledi.

Mehlepçi, koruyuculuk oranının aşının kapsadığı HPV tipine, kişinin aşılama öncesinde ilgili tipe maruz kalıp kalmadığına ve ölçülen sonuca göre değiştiğine dikkati çekti.

HPV aşılarının gerçek kanser vakalarını azaltıp azaltmadığına ilişkin soruya "Evet" yanıtını veren Mehlepçi, HPV enfeksiyonundan kansere ilerlemenin yıllar sürmesi nedeniyle bu etkinin ortaya konulmasının uzun zaman aldığını belirtti. İsveç'te ulusal kayıtlar kullanılarak yapılan büyük bir çalışmada 10-30 yaş arasındaki kadınlarda dört değerlikli HPV aşısının invaziv rahim ağzı kanseri riskinde belirgin azalmayla ilişkili bulunduğunu aktaran Mehlepçi, en büyük faydanın genç yaşta aşılananlarda görüldüğünü söyledi.

Mehlepçi, "Artık 'kanser öncüsü hücresel değişiklikleri azaltıyor, dolayısıyla muhtemelen kanseri de azaltacaktır' aşamasında değiliz; gerçek kanser insidansının düştüğünü gözlemliyoruz" dedi.

"HPV AŞISI TEDAVİ EDİCİ DEĞİL, KORUYUCU"

HPV aşısı olan kişilerin HPV ile enfekte olmasının mümkün olduğunu belirten Mehlepçi, bunun iki temel nedeni bulunduğunu söyledi. Aşıların çok sayıdaki HPV tipinin yalnızca belirli türlerini kapsadığını belirten Mehlepçi, bununla birlikte aşıların rahim ağzı kanserlerinin büyük bölümünden sorumlu tiplere karşı etkili olduğunu kaydetti. Mehlepçi, ikinci nedenin ise HPV aşılarının tedavi edici değil, koruyucu olması olduğunu belirterek, "Halihazırda mevcut olan HPV enfeksiyonunu vücuttan temizlemez ve mevcut CIN lezyonlarını veya siğilleri tedavi etmez. Yeni enfeksiyonları önler" ifadelerini kullandı.

HPV ile karşılaşmadan önce aşılanmanın koruyuculuk açısından en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Mehlepçi, bu nedenle en yüksek bireysel ve toplumsal etkinliğin ergenlik döneminde görüldüğünü söyledi.

Mehlepçi, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) rutin HPV aşılamasını 11-12 yaşlarında önerdiğini, aşılamaya 9 yaşından itibaren başlanabileceğini ve 26 yaşına kadar eksik aşıların tamamlanmasını önerdiğini aktardı. 27-45 yaş arasındaki kişilerde ise aşılama kararının yeni HPV enfeksiyonu riskine göre hekimle birlikte verilmesinin önerildiğini belirtti.

Cinsel olarak aktif olmanın kişinin tüm HPV tiplerine maruz kaldığı anlamına gelmediğini ifade eden Mehlepçi, daha önce HPV ile karşılaşmış kişilerin de henüz karşılaşmadıkları aşı kapsamındaki tiplere karşı korunabileceğini söyledi.

"BİLİMSEL VERİLER SON DERECE AÇIK"

2019'da The Lancet'te yayımlanan geniş sistematik derleme ve meta-analize de dikkati çeken Mehlepçi, HPV aşılama programlarının hedeflenen HPV enfeksiyonlarında, anogenital siğillerde ve CIN2+ olarak adlandırılan yüksek dereceli servikal lezyonlarda belirgin azalma sağladığını belirtti.

Dokuz değerlikli aşının HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 tiplerini kapsadığını belirten Mehlepçi, Türkiye'de sık görülen 16, 18, 31, 33 ve 52 tiplerinin bu kapsamda olduğunu, 39, 51 ve 56'nın ise aşı kapsamında bulunmadığını söyledi. Mehlepçi, bir HPV tipinin enfeksiyon olarak sık görülmesinin, rahim ağzı kanserine katkısının da aynı oranda yüksek olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Mehlepçi, "Sonuç olarak bilimsel veriler son derece açık: HPV aşısı koruyor ve rahim ağzı kanserini önlüyor. Kanseri tedavi etmeyi beklemek yerine, önlenebilir bir kanser için koruyucu sağlık hizmetlerine ve HPV aşılamasına daha fazla önem vermeliyiz" dedi.