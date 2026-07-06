HPV Aşısı Ücretsiz Olmalı - Son Dakika
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HPV Aşısı Ücretsiz Olmalı

06.07.2026 15:05
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Gülistan Kılıç Koçyiğit, AYM'nin HPV aşısının SGK tarafından karşılanmaması kararına tepki gösterdi.

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AYM'nin HPV aşısının SGK tarafından karşılanmamasında hak ihlali olmadığına yönelik kararına ilişkin "Gerekçe, 'Devletin mali imkanları.' Kadınların yaşamı maliyet hesabı değildir. Sağlık hakkı, ödeme gücüne göre belirlenemez. Kanserden korunmak zenginlerin ayrıcalığı olamaz. HPV aşısı derhal Ulusal Aşı Takvimi'ne alınmalı ve herkes için ücretsiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HPV aşısının SGK tarafından karşılanmamasında hak ihlali olmadığı kararına ilişkin açıklama yaptı. Koçyiğit, şunları kaydetti:

"HPV aşısı lüks değil, yaşam hakkıdır. Bugün Anayasa Mahkemesi, 10'a karşı üç oyla, HPV aşısının SGK tarafından karşılanmamasında hak ihlali olmadığına karar verdi. Gerekçe, 'Devletin mali imkanları.' Oysa HPV aşısı, rahim ağzı kanserini önleyen, bilimsel etkinliği kanıtlanmış koruyucu bir sağlık hizmetidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesinde yer alıyor. 147 ülkede 'ulusal aşı programı'nda uygulanıyor."

2022'de dönemin Sağlık Bakanı, Meclis'te gözümüzün içine baka baka 'HPV aşısını ücretsiz uygulayacağız' dedi. Aradan yıllar geçti; ne söz tutuldu ne de bütçeye kaynak konuldu. Buna rağmen yerel mahkemeler, Yargıtay ve Danıştay sosyal devlet ilkesini esas alan önemli kararlar verdi. Bugün ise AYM, kadınların yaşam hakkını bütçe hesabına sığdırdı. Bir sağlık emekçisi olarak da TBMM'de HPV aşısının ücretsiz uygulanması için kanun teklifi veren bir milletvekili olarak da bir kez daha söylüyorum, kadınların yaşamı maliyet hesabı değildir. Sağlık hakkı ödeme gücüne göre belirlenemez. Kanserden korunmak zenginlerin ayrıcalığı olamaz. HPV aşısı derhal Ulusal Aşı Takvimi'ne alınmalı ve herkes için ücretsiz olmalıdır."

Kaynak: ANKA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sosyal Güvenlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Politika, Sağlık, Güncel, HPV, Son Dakika

Son Dakika Güncel HPV Aşısı Ücretsiz Olmalı - Son Dakika

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