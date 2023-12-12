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Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştirmek istiyor - Son Dakika
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Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştirmek istiyor

Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından Trabzon'da ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Samast, İstanbul'daki davaya SEGBİS ile katıldı ve ad değiştirme talebinde bulundu.

Hrant Dink\'in katili Ogün Samast ismini değiştirmek istiyor
12.12.2023 - 09:39,
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu.

Koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildikten sonra hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan aralarında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Yasin Hayal ile Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanıktan biri olan Ogün Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı dilekçeyle isim değişikliği müracaatında bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme, Samast'ın gerekçesini değerlendirerek ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.

Samast, koşullu salıverilme kapsamında, kaldığı Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 15 Kasım'da tahliye olduktan sonra, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Aralık'ta görülen duruşmaya Trabzon Akçaabat Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

Kaynak: DHA
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