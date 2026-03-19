HSK 12 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi - Son Dakika
HSK 12 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi

19.03.2026 01:07
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 12 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HSK Birinci Dairesince, adli yargıya ilişkin kararname HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararname kapsamında, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Pınar Şafak Bakırköy Hakimliğine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün ise İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Kararnameye göre Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına, Amasya Hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman Antalya Hakimliğine, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı da Antalya Bölge Adliyesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK 12 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 01:49:43.
SON DAKİKA: HSK 12 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi - Son Dakika
