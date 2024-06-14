HSK, 2 bin 831 hakim ve savcının görevde yükselmesine karar verdi

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(ANKARA) - 2024 Nisan dönemine kadar sürelerini bitirip ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca görevde yükselmelerine karar verilen toplam 2 bin 831 adli yargı hakim, savcı ve Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin görevde yükselmelerine ilişkin HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Hakimler ve Savcılar Kurulunca görevde yükselmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimleri ile ilgili HSK kararları yayımlandı. Karara göre Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitiren 348'i adli yargı olmak üzere toplamda 2 bin 831 hakim, savcı ve Cumhuriyet Başsavcısı görevde yükseltildi.