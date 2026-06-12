HSK 2026 Yılı Ana Kararnamesi Tamamlandı - Son Dakika
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HSK 2026 Yılı Ana Kararnamesi Tamamlandı

12.06.2026 22:09
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Adalet Bakanı Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HSK 2026 Yılı Ana Kararnamesi Tamamlandı - Son Dakika

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