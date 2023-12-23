HSK\'dan güz kararnamesi açıklaması: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemeli

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), güz kararnamesinde görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında, bazı yayın organlarındaki yayınlara ilişkin açıklama yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir." - ANKARA