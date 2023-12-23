 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HSK'dan güz kararnamesi açıklaması: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemeli - Son Dakika
Üye Girişi

HSK'dan güz kararnamesi açıklaması: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemeli

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), güz kararnamesinde hakim ve savcıların mazeretlerine ilişkin taleplerinin dikkate alındığını belirterek, yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

HSK\'dan güz kararnamesi açıklaması: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemeli
23.12.2023 - 16:11,
Abone Ol

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), güz kararnamesinde görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında, bazı yayın organlarındaki yayınlara ilişkin açıklama yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir." - ANKARA

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakimler Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Aralık, Hakim, Yargı, Hukuk, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK'dan güz kararnamesi açıklaması: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemeli - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: HSK'dan güz kararnamesi açıklaması: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement