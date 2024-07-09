HSK Eski Genel Sekreteri Seyfi Han'ın Annesi Zülfiye Han Yozgat'ta Defnedildi

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) eski Genel Sekreteri ve Yargıtay Üyesi Seyfi Han'ın 87 yaşında vefat eden annesi Zülfiye Han'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta defnedildi.

Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Han'ın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Han'ın ailesi ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Vali Mehmet Ali Özkan, HSK Üyesi Ergün Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı ve eski Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.