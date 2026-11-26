HSK'nın mazeret kararnamesi 957 hakim ve savcının görev yerini değiştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HSK'nın mazeret kararnamesiyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Aslan Barlık atandı. Kırklareli Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına getirilirken kararnameyle 957 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), mazeret kararnamesiyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Aslan Barlık atandı.
Kararnameye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ise Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.
Kararnameyle 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.
Kaynak: AA
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