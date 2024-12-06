Htş Liderlerinden Kahtani'nin Mal Varlıkları Cumhurbaşkanı Kararı ile Donduruldu - Son Dakika
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Htş Liderlerinden Kahtani'nin Mal Varlıkları Cumhurbaşkanı Kararı ile Donduruldu

Öldürüldüğü iddia edilen HTŞ liderlerinden Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

06.12.2024 01:05
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(ANKARA)-Öldürüldüğü iddia edilen HTŞ liderlerinden Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının "A- DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan bazı kişilere ilişkin bilgiler 5 Oca tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 5 Nisan 2024'te Suriye'deki bir bombalı saldırıda öldürüldüğü iddia edilen Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderlerinden Ebu Mariya Kahtani'nin mal varlıkları donduruldu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Htş Liderlerinden Kahtani'nin Mal Varlıkları Cumhurbaşkanı Kararı ile Donduruldu - Son Dakika

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