Huanggang Sınır Kapısı, Shenzhen-Hong Kong arasında 06.30\'da hizmete açıldı

Huanggang Sınır Kapısı, Shenzhen-Hong Kong arasında 06.30'da hizmete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Shenzhen ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında yeniden inşa edilen Huanggang Sınır Kapısı pazartesi yerel saatle 06.30'da hizmete girdi. Sınır kapısının yenilenmesinin sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor.
SHENZHEN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında yeniden inşa edilen Huanggang Sınır Kapısı, pazartesi günü yerel saatle 06.30'da hizmete açıldı.
Yenilenen sınır kapısının sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua
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