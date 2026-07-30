Huangping'de Şelale İnişi Etkinliği
Guizhou'daki Huangping, sıcak yaz günlerinde turistlere serinleme ve heyecan sunuyor.
HUANGPİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesindeki şelale inişi etkinlikleri, yaz sıcaklarında serinlemek ve heyecan dolu bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Huangping'de Şelale İnişi Etkinliği - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?