Huangshan'da Güz Ortası Festivali'nde balık, tavşan fenerleriyle geçit töreni yapıldı - Son Dakika
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Huangshan'da Güz Ortası Festivali'nde balık, tavşan fenerleriyle geçit töreni yapıldı

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Huangshan\'da Güz Ortası Festivali\'nde balık, tavşan fenerleriyle geçit töreni yapıldı
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Çin'in Anhui eyaletindeki Huangshan kentinde Güz Ortası Festivali için fenerli geçit törenleri düzenlendi. Dev balık ve tavşan fenerlerini taşıyan insanlar gece tarihi köy sokaklarında ilerledi, çok sayıda ziyaretçi törenleri izledi ve etkinlik yerel turizme katkı sağladı.

HEFEİ, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan kentinde Güz Ortası Festivali'ni kutlamak amacıyla fenerli geçit törenleri düzenlendi.

Dev balık ve tavşan şeklindeki fenerleri taşıyan insanlar, gece saatlerinde kentin tarihi köylerinin sokaklarında ilerleyerek etkileyici bir görsel şölen oluşturdu.

Çok sayıda ziyaretçi geçit törenlerini izlemek için bölgeye gelirken, etkinlik yerel turizme ve turizmle bağlantılı sektörlere de katkı sağladı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiKültür SanatFestivalKültürTurizmGüncelAnhuiSon Dakika

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SON DAKİKA: Huangshan'da Güz Ortası Festivali'nde balık, tavşan fenerleriyle geçit töreni yapıldı - Son Dakika
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