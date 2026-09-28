Huangshan\'da Güz Ortası Festivali\'nde balık, tavşan fenerleriyle geçit töreni yapıldı

HEFEİ, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan kentinde Güz Ortası Festivali'ni kutlamak amacıyla fenerli geçit törenleri düzenlendi.

Dev balık ve tavşan şeklindeki fenerleri taşıyan insanlar, gece saatlerinde kentin tarihi köylerinin sokaklarında ilerleyerek etkileyici bir görsel şölen oluşturdu.

Çok sayıda ziyaretçi geçit törenlerini izlemek için bölgeye gelirken, etkinlik yerel turizme ve turizmle bağlantılı sektörlere de katkı sağladı.