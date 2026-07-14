Huangyan Dao\'daki Mavi Delik Görüntülendi

GÜNEY ÇİN DENİZİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao adasında bulunan mavi delik havadan görüntülendi.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, 25 Haziran'da mavi delikle ilgili bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, mercan resiflerinden oluşan bu nadir oluşumun Çin'de tespit edilen türünün ilk örneği olduğu belirtildi.

Rapora göre, yaklaşık 1.491,7 metrekare yüzey alanına sahip mavi deliğin maksimum çapı 56,3 metre olarak ölçüldü. 16,6 metre derinliğindeki oluşumun huni şeklinde bir iç yapıya, dar bir tabana ve su bulanıklığında belirgin katmanlaşmaya sahip olduğu ifade edildi.

Ön jeokronolojik çalışmalar, mavi deliğin en az 3.200 yıl önce oluştuğunu gösteriyor.

Raporda ayrıca, mavi delik ve çevresindeki suların biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğu kaydedildi.