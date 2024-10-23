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Huawei HarmonyOS NEXT'i Tanıttı

Huawei HarmonyOS NEXT\'i Tanıttı

Huawei, Android bağımsız yeni işletim sistemi HarmonyOS NEXT'i Shenzhen'de tanıttı.

23.10.2024 13:15
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SHENZHEN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, Android mimarisinden bağımsız şekilde geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS NEXT'i tanıttı.

Salı günü şirketin merkezinin bulunduğu Shenzhen kentinde gerçekleştirilen lansman, şirket için yeni bir kilometre taşı niteliğinde. ABD, 2019 yılında Huawei'yi "Yaptırım Listesine" dahil ederek şirketin Android sağlayan Google gibi ABD'li şirketlerle iş yapmasını engellemişti.

HarmonyOS NEXT, HarmonyOS'un beşinci sürümü. Törende konuşma yapan Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong, HarmonyOS'un 1 milyardan fazla cihaza yüklendiğini belirtti.

HarmonyOS NEXT'in Android ve Apple'ın iOS sistemlerinden gerçek anlamda bağımsız olduğunu kaydeden Yu, sistemin Linux çekirdeği ya da Android'in açık kaynaklı kodu kullanılmaksızın geliştirilen kendi işletim sistemi çekirdeğine, programlama diline, yapay zeka çerçevesine ve diğer özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

"HarmonyOS NEXT, tüm dünyada ilgili sektörlerin gelişimi için yeni bir seçenek ve pazar alanı sunuyor" diyen Yu, sistemi açık, güvenli ve verimli bir işletim sistemi olarak niteledi.

Yu, geçtiğimiz yıl içinde 10.000'den fazla yerli ortakla birlikte çalışan Huawei'nin, HarmonyOS NEXT uygulamalarını geliştirerek yenilikçi bir bilişim teknolojisi sanayi zincirinin inşasına yardımcı olduğunu söyledi.

İlk sürümü Ağustos 2019 yılında piyasaya sürülen açık kaynak kodlu işletim sistemi HarmonyOS, iOS'u geride bırakarak Çin pazarında en çok kullanılan ikinci mobil işletim sistemi oldu.

Yu, HarmonyOS için 15.000'den fazla uygulama ve meta hizmetin bulunduğunu ifade etti.

Sektör uzmanları, akıllı telefonlar, otomobiller ve diğer akıllı cihazlar gibi çeşitli platformlarla koordinasyonun, HarmonyOS'un önemli bir avantajı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Xinhua

İşletim Sistemi, Teknoloji, Güncel, Huawei, Dünya, Son Dakika

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