Huawei Mate XT 2 Sızıntıları: Kirin 9050 Pro, 6000 mAh Batarya ve Gelişmiş Menteşe ile Ekim'de Geliyor
Huawei Mate XT 2 Sızıntıları: Kirin 9050 Pro, 6000 mAh Batarya ve Gelişmiş Menteşe ile Ekim'de Geliyor

27.04.2026 20:49
Huawei'nin yeni nesil üçe katlanabilir telefonu Mate XT 2, Kirin 9050 Pro işlemci, 6000 mAh batarya ve geliştirilmiş menteşe teknolojisiyle Ekim ayında tanıtılacak.

Huawei, üçe katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini pekiştirmek için Mate XT 2 üzerinde çalışıyor. Çinli kaynaklara göre, selefinin yerini alacak cihaz Ekim ayında resmiyet kazanacak. Yeni modelde Kirin 9050 Pro işlemci, 6000 mAh batarya ve geliştirilmiş menteşe yapısı yer alıyor. Menteşe teknolojisi sayesinde ekran katlanma izinin azaltılması hedefleniyor.

Donanım tarafında ciddi iyileştirmeler sunan Mate XT 2, Kirin 9050 Pro yonga setiyle çoklu görev ve enerji verimliliğinde akıcı bir deneyim vaat ediyor. 6000 mAh batarya, selefindeki 5600 mAh'a kıyasla önemli bir artış sağlıyor ve gün boyu dayanıklılık sunuyor. Hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği de üst segment standartlarında olacak.

Kamera tarafında Mate X7 serisinden ilham alan cihazda 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 3,5x optik zoomlu 50 MP telefoto makro lens kombinasyonu bekleniyor. Tasarımda selefinin kompakt yapısı korunurken, ekran kalitesi ve parlaklıkta iyileştirmeler öngörülüyor. Lansmanın Ekim ayına planlanması, Huawei'nin yazılım ve donanım optimizasyonuna daha fazla zaman ayırdığını gösteriyor.

