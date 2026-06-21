Huckabee'den Trump'a Meydan Okuma

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı." ifadesine rağmen ülkesinin "Yahudi temeller" üzerine kurulduğunu savunarak, "İsrail olmasa ABD olmazdı" ısrarını sürdürdü.

Yahudi Haber Sendikasının (JNS) Batı Kudüs'te düzenlenen konferansında konuşan Huckabee, Trump'ın ifadelerine meydan okurcasına "İsrail olmasa ABD olmazdı." diyerek bir tartışmanın içerisine girdiğini söyledi.

Huckabee, konuşmasına "Bunun İsrail'deki son konuşmam olmadığından emin olmak için Başkan Trump'ın sosyal medyasını kontrol ettim. Bildiğiniz gibi, kendisi genellikle insanları gecenin bir yarısı sosyal medya aracılığıyla kovar." ifadeleriyle başladı.

"Hristiyanlığın Yahudi temeller üzerine, Batı medeniyetinin ise Yahudi ve Yahudi-Hristiyan temeller üzerine" kurulduğunu ileri süren Huckabee, "Bu olmasaydı, bir Amerika olmazdı, bu kadar basit." diyerek ısrarını sürdürdü.

Huckabee, ABD'nin kurucularının Kızıldeniz'in yarılmasını ülkenin sembolü yapmak istediğini, ABD Temsilciler Meclisi'nde Yunan ve Roma filozoflarının değil Hazreti Musa heykeli olduğunu, ABD'nin Yahudi temeller üzerine kurulduğunu kaydetti.

Geçen sene 12 günlük savaşın ardından Washington'da "Hamas yanlıları" tarafından protesto edildiğini ileri süren Huckabee, kendisini "Kudüs'te Washington'dan daha güvende" hissettiğini iddia etti.

Huckabee, ABD ile İsrail arasında haftanın gergin geçtiğine değinerek, Trump'ın söylediği en tutarlı ifadelerin, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak", "İran, asla zenginleştirilmiş uranyum sahibi olmayacak", "İran vekillerine desteği sürdürmeyecek" ve "ABD ile İsrail arasında koparılmaz bir bağ var." ifadeleri olduğunu ileri sürdü.

Trump, G7 zirvesi marjında, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile harika ilişkim var ama artık Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda." diye konuşmuştu.

Aynı gün ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, ABD Başkanı Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasa ABD olmazdı." ifadesini kullanmıştı.