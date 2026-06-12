Huckabee: İsrail Tanrı'nın Yardımıyla Başarılı - Son Dakika
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Huckabee: İsrail Tanrı'nın Yardımıyla Başarılı

12.06.2026 16:16
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, İsrail'in başarısını Tanrı'nın yardımı ile açıkladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in askeri, ekonomik, diplomatik ve teknolojik nedenlerle değil, "Tanrı'nın yardımıyla başarılı olduğunu" iddia etti.

Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuşan Huckabee, nüfusu 10 milyon olan İsrail'in kendisinden on kat büyük nüfus ve ekonomiye sahip güçler tarafından tehdit edilmesine rağmen gelişip büyüdüğünü savundu.

Bunun şaşırtıcı olduğunu öne sürerek İsrail'in askeri, ekonomik, diplomatik ve teknolojik açıdan kapasitesinin ötesinde bir iş yaptığını iddia eden Huckabee, bunun nedeninin bu alanlardaki gücünden değil, "Tanrı'nın yardımından" kaynaklandığını ileri sürdü.

Huckabee, İsrail'in en iyi dostlarının, özellikle ABD'den gelen, evanjelik Hıristiyanlar olduğunu ve ABD'nin İsrail'e desteğinin siyasi olmadığını söyledi.

ABD'nin evanjelik İsrail Büyükelçisi Huckabee

ABD'nin evanjelik kimliğiyle tanınan İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgaline ve ilhakına destek verdiği, Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşimleri savunduğu biliniyor.

Huckabee daha önce, "Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) var. (Yasa dışı) Yerleşim diye bir şey yok. Topluluklar, mahalleler, şehirler var." ifadelerini kullanmıştı.

Huckabee, ayrıca Batı Şeria'da işgal olmadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Huckabee: İsrail Tanrı'nın Yardımıyla Başarılı - Son Dakika

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