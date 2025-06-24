HÜDA PAR Cinayetinde Müebbet Ceza

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, dönemin İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan tutuklu sanığa verilen müebbet ve 11 yıl 12 ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, 22 Temmuz 2023'te HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in öldürdüğü, dönemin İl Başkanı Salih Demir'i yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ali Sever'e 13 Mayıs'taki duruşmada verdiği cezaya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem ve İhtisas Dairesince hazırlanan raporda sanığın "cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisine yer verildiği belirtildi.

İlk savunmasında parti binasına gitmediğini öne sürse de sanığın beyanlarına itibar edilmediği anlatılan kararda, Sever'in Pişgin'e yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi.

Kararda, dönemin HÜDA PAR İl Başkanı Demir'in yaralanmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulunuldu:

"Salih Demir'in yaralanmasının niteliği, tanık beyanları ile görüntü izleme tutanağından anlaşılacağı üzere sanığın Demir'i yaraladıktan sonra eylemine kendiliğinden son vermediği ve kovalamaya devam ettiği gözetildiğinde sanığın Demir'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs suçunu' işlediği vicdani kanaate varılmıştır."

Pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim uygulanmadı

Sever'in parti binasına izinsiz girdiği belirtilen kararda, "Sanığın maktul Sacit Pişgin'e yönelik 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet, Salih Demir'e yönelik eylemi nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl hapse, 'nitelikli iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçu yönünden ise suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınarak 12 ay hapse çarptırılmasına oy birliğiyle hükmedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kararda, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları ile eylemlerinden gerçek anlamda pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim uygulanmadığı kaydedildi.

Dava dosyası istinaf incelemesi için Adana Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.