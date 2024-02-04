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HÜDA PAR Genel Başkanı: Direniş dimdik ayaktadır ve siyoniste vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı: Direniş dimdik ayaktadır ve siyoniste vurmaya devam ediyor

HÜDA PAR Genel Başkanı: Direniş dimdik ayaktadır ve siyoniste vurmaya devam ediyor

Batman'da düzenlenen 'Büyük Kudüs yürüyüşü' etkinliğinde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'e karşı direnişin devam ettiğini ve siyoniste vurulmaya devam edildiğini söyledi. Yürüyüşe katılanlar, İsrail'i protesto ederek Filistin'e desteklerini gösterdi. Yapıcıoğlu, konuşmasında Aksa'nın mutlaka hürriyetine kavuşacağını ve zulmün yıkılacağını belirtti.

04.02.2024 19:05
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BATMAN'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen 'Büyük Kudüs yürüyüşü' etkinliğinde konuşan Hür Dava Partisi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Direniş dimdik ayaktadır ve siyoniste vurmaya devam ediyor' dedi.

Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde bir araya gelenlerin katılımıyla Atatürk Parkı'nda başlayan 'Büyük Kudüs Yürüyüşü' Gülistan Caddesinde son buldu. Filistin ile Tevhid bayrakları taşıyan ve yürüyüş sırasında sık sık tekbir getiren kalabalık 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika', 'Katil İsrail, Filistin'den defol', 'Hamas'a selam direnişe devam' sloganları atarak İsrail'i protesto etti. Yürüyüşe HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, HÜDA-PAR İl Başkanı Davut Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'AKSA MUTLAK SURETLE HÜRRİYETİNE KAVUŞACAKTIR'

Burada bir konuşma yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Birkaç gün önce Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye kardeşimizle yüz yüze konuşma imkanımız oldu. Bu meydanları doldurmanız, Filistin ile dayanışmanızı dile getirmeniz, boykot çağrıları yapmanız, siyasi liderlere 'İsrail'le bütün ilişkileri kesin' diye haykırmanız elbette değerlidir ve oradaki kardeşlerimiz de bu sesimizi duyuyor ve sizlere teşekkür ediyorlar. Gazze'deki durumu sorduk. Oradaki direnişin ne halde olduğunu birebir birinci ağızdan dinlemek istedik. Rabbime şükürler olsun. Direniş dimdik ayaktadır ve siyoniste vurmaya devam ediyor. O vahşi barbarlar birkaç hedef koymuşlardı önlerine. Diyorlardı ki, biz Hamas'ı ve diğer direniş gruplarını yok edeceğiz, onları teslim alacağız. Bir tekini bile teslim alamadılar. Dediler ki, biz direnişin elindeki esirlerimizi kurtaracağız. O anlaşmayla geri aldıkları hariç bir tek esirlerini bile geri alamadılar. İsrail, Allah'ın izniyle çok yakında bütün dünyada bir terör örgütü muamelesi görüp, tamamen yalnızlaşacak ve yıkılacaktır. Aksa, mutlak suretle hürriyetine kavuşacaktır. Zulüm mutlaka yıkılacak ve zalimler topluca cehenneme sürülecektir dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman, İsrail, Kudüs, Orta Doğu, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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