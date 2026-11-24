(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle partisinin genel merkezinde görüştü.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle HÜDA PAR Genel Merkezi'nde biraraya geldi.