HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İHH Genel Başkanı Yıldırım ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle partisinin genel merkezinde görüştü. Görüşme, HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle partisinin genel merkezinde görüştü.
HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyetle HÜDA PAR Genel Merkezi'nde biraraya geldi.
Kaynak: ANKA
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