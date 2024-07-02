HÜDA PAR İl Sekreteri öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi - Son Dakika
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HÜDA PAR İl Sekreteri öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi

HÜDA PAR İl Sekreteri öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi

Adana'da HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldüren ve İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan Ali Sever'in tutukluluk halinin devamına karar verildi ve akıl sağlığı raporu istendi. Sanık, olay günü başka bir yerde olduğunu iddia ederek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, raporun gelmesini beklemek ve eksiklikleri tamamlamak için duruşmayı erteledi.

02.07.2024 12:06
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ADANA'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan Ali Sever (73), son duruşmada "Olay günü, olay yerinde bulunmuyordum. Başka bir yerdeydim. Beraatimi istiyorum" dedi. Sever'in tutukluluk halinin devamına karar verilip, akıl sağlığı raporu istendi.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na 22 Temmuz 2023'te giren Ali Sever, bıçakla HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldürdü, İl Başkanı Salih Demir'i de yaraladı. Olay yerinde yakalanıp, tutuklanan Ali Sever hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sever'in yargılanmasına devam edildi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Sever, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Sever, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü, olay yerinde bulunmuyordum. Başka bir yerdeydim. Beraatimi istiyorum" dedi. Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Sever'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelecek raporun beklenilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel HÜDA PAR İl Sekreteri öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi - Son Dakika

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