HÜDA PAR Lideri Trump'a Seslendi: Kürtler Senin Uşağın Değil - Son Dakika
HÜDA PAR Lideri Trump'a Seslendi: Kürtler Senin Uşağın Değil

09.03.2026 21:18
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Ben buradan bir Kürt olarak sesleniyorum; deli Donald, Kürtler ne senin babanın uşağıdır ne de senin kara gücündür. Daha önce senin cepheye sürdüğün Kürtler de inşallah akıllanmıştır" dedi.

(ANKARA)- HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Ben buradan bir Kürt olarak sesleniyorum; deli Donald, Kürtler ne senin babanın uşağıdır ne de senin kara gücündür. Daha önce senin cepheye sürdüğün Kürtler de inşallah akıllanmıştır" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD-İsrail, İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapıcıoğlu şunları kaydetti:

"Ben buradan bir Kürt olarak sesleniyorum: Deli Donald, Kürtler ne senin babanın uşağıdır ne de senin kara gücündür. Daha önce senin cepheye sürdüğün Kürtler de inşallah akıllanmıştır."

Suriye'de onları cepheye sürdün. Senin çıkarların için 11 binden fazla kayıp verdiler. ve çıkıp bunu da şöyle dile getirdiler: 'Amerika bize yardım etti ama hiçbir tane Amerikan askerinin burnu bile kanamadan biz 11 bin gencimizi şehit verdik.' Sanki çok iyi bir şey yapmış gibi. Önceki başkan 'Biz şu kadar yardım ettik' deyince cevaben ona söylemişti Suriye'deki gruplardan birisinin başında bulunan kişi.

"Amerika yüzüstü bırakıp gitti"

Ne oldu sonuçta? Amerika oraya verdiği silahları da aldı, desteğini de çekti. 'Biz Amerika için savaşıyoruz, Amerika bize devlet kuracak' dedi. Amerika yüzüstü bırakıp gitti. 'Biz petrolün başında Amerika için nöbet tutuyoruz, Amerika bizi destekleyecek' dedi. Sonra silahlarını da geri aldı.

"İran'da aynı hataya düşmezler diye temenni ediyorum"

Birisi sordu, 'Amerika ihanet mi etti oradakilere?' Dedim ki, 'Yok, terhis etti.' Şimdi inşallah Suriye'de terhis ettiği grupları İran'da yeniden kendi adına cepheye sürmek için onlara bir sefer görev emri çıkarmayı düşünmüyordur. Eğer öyle düşünse, öyle yapsa bile inşallah Suriye'de yedikleri kazıktan ders almışlardır ve İran'da aynı hataya düşmezler diye temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

