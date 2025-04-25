Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS), 27 Nisan Pazar günü yapılacak.

25.04.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS), 27 Nisan Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 22 bina ve 238 salon kullanılacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sınav sonuçları 22 Mayıs'ta adaylarla paylaşılacak.

"Sınava 5 bin 912 aday başvurdu"

Açıklamada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un sınava ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı.

Ersoy, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış olanların katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınav test şeklinde olup 120 sorudan oluşacak. Sınava 5 bin 912 aday başvuruda bulundu. Sınava 16 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 20 aday bu haktan yararlandı. Sınav günü emniyet personeli dahil 1231 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."

YKS görevli tercih işlemleri başladı

Öte yandan, ÖSYM bir taraftan haftalık sınav uygulamalarını gerçekleştirirken diğer taraftan da en hacimli sınav olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) hazırlıklarını sürdürüyor.

YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) için bina ve salon görevlilerinin görevlendirme tercih süreci başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS oturumları görevli tercih işlemleri 28 Nisan'da sona erecek. ÖSYM'nin Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) servisi üzerinden tercihte bulunmaları gerekiyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Güncel, Pazar, Hukuk, Pazar, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana
Emma Willis’ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım
Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı
Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
Shaquille O’Neal, Alperen Şengün’ü yere göğe sığdıramadı: ’Türk Terminatör’ Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'
CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı
600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı
Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor
Deprem anında GSM hatlarına ne oldu Bakan Uraloğlu yanıtladı Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı
Kamuya yüzlerce personel alınacak Başvuru için son 24 saat Kamuya yüzlerce personel alınacak! Başvuru için son 24 saat
Leicester City’de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda Leicester City'de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda

11:26 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
10:33 Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
10:07 120 yıllık çay firması iflas ediyor 120 yıllık çay firması iflas ediyor
09:59 Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı
15:34 Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı
15:22 Real Madrid’i yıkan haber Yıldız oyuncu sezonu kapattı Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı
15:19 Yok artık Diagne Suudi Arabistan’da da tozu dumana katıyor Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor
15:17 TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı
15:13 Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
15:10 Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum
15:06 Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı
15:04 İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki... İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki...
14:58 Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 11:56:26. #7.12#
SON DAKİKA: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.