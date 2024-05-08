Hukuk Mesleklerine Giriş ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği Resmi Gazete\'de Yayımlandı

Güncel

(ANKARA) - Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖSYM'nin hazırlayacağı Hukuk Melseklerine Giriş ve İdari Yargı Ön Sınavlarının yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 Ekim 2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar ve 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak olan yönetmelik; hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar ve hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanları kapsayacak.