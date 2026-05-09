Hukuk Öğrencilerine Yaz Stajı Protokolü

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Barosu arasında hukuk öğrencilerinin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla "Yaz Stajı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Barış Günaydın tarafından imzalanan protokol kapsamında, hukuk eğitiminin uygulama boyutunun güçlendirilmesi ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülecek yaz stajı programıyla öğrencilerin adliye, hukuk büroları ve çeşitli kurumlarda uygulamalı eğitim almaları planlanıyor.

İşbirliği kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulama alanına taşıyarak mesleki deneyim kazanmaları, avukatlık mesleğinin etik ve teknik yönlerini yakından tanımaları ve uygulama becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Programla ayrıca üniversite ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin meslek hayatına hazırlanmalarında önemli katkılar sunması hedefleniyor.