Hukukçular Derneği\'nden İftar Buluşması

10.03.2026 18:34
Hukukçular Derneği, iftar programında önemli isimleri bir araya getirerek birlik mesajı verdi.

Hukukçular Derneği, geleneksel iftar programında hukuk camiasının önemli isimlerini aynı sofrada buluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren ile bazı milletvekilleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dernek Başkanı Gülseren, küresel siyasetteki adaletsizliklere değinerek, hukuk camiasına birlik mesajı verdi.

Gülseren, bugün nitelikli ve ilkeli hukukçuların varlığının tercih değil vicdani zorunluluk olduğunu belirterek, "Bugün dünyaya baktığımızda şunu çok net görüyoruz. Kalbi diri, nitelikli ve erdemli hukukçulara her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Güçlünün hukukunun değil, hakkın ve hakikatin üstün olduğu bir düzenin tesisi, mazlumların sesine kulak verebilmek ve adalete katkı sunabilmek için derdi adalet olan bu topluluğun güçlü duruşuna ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hukukçular Derneğinin yalnızca bir meslek örgütü değil, aynı zamanda büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gülseren, derneğin hukukun üstünlüğü ve toplumsal vicdanın sesi olma misyonunu kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

İftar programı, üyelerin sohbetleriyle sona erdi.

Kaynak: AA

