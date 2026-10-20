Hakemlerden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na iftira suçlaması: Savcılığa başvurdular - Son Dakika
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Hakemlerden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na iftira suçlaması: Savcılığa başvurdular

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Hakemlerden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'na iftira suçlaması: Savcılığa başvurdular
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Hakem ve gözlemci kadrosundan çıkarıldıklarını öne süren 7 isim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında kamu davası açılmasını istedi. Dilekçeye eklenen WhatsApp yazışmalarına dayanılarak, Hacıosmanoğlu'nun 2015 maç listeleri üzerinden isimleri terör örgütüyle ilişkilendirdiği iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında, hakem ve gözlemcilerden oluşan 7 isim, 'İftira' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Müştekiler Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci, Süleyman Abay ve Cevdet Kömürcüoğlu'nun vekili Avukat Halil İbrahim Atabay tarafından sunulan dilekçede, şüphelilerin kamu yetkilerini kullanarak asılsız iddialarla hakem ve gözlemcileri görevden uzaklaştırdığı ve mesleki itibarlarını zedelediği öne sürüldü.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DİLEKÇEDE

Suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/83127 sayılı "Hakemler Dosyası" kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde tespit edilen WhatsApp yazışmalarına yer verildi.

Dilekçedeki iddialara göre; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun, 26 Temmuz 2024 tarihinde eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya 2015 yılına ait müsabaka listelerini göndererek söz konusu isimleri terör örgütüyle ilişkilendirdiği ve görevden alınmaları yönünde talimat verdiği, Ferhat Gündoğdu'nun ise bu talimatı kabul ederek müştekilerin hakemlik ve gözlemcilik kadrolarından el çektirilmesini sağladığı aktarıldı.

DAHA ÖNCE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Dilekçede, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçmişte kulüp başkanlığı yaptığı dönemden kalan kişisel husumeti sebebiyle aynı isimler hakkında daha önce de suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı. Emniyet birimleri, MASAK ve dijital veriler üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda müştekiler hakkında daha önce "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" (takipsizlik) verildiği ve dosyanın kapatıldığı belirtildi. Şüphelinin, bu takipsizlik kararını bilmesine rağmen aynı iddialarla idari yaptırım sürecini tetiklemesinin TCK m. 267 uyarınca 'İftira' suçunu oluşturduğu vurgulandı.

Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ise kamusal yetkilerini hukuka, liyakate ve tarafsızlık ilkelerine aykırı şekilde kullandığı savunuldu. Anayasa'nın 137. ve TCK'nın 24/3. maddelerine atıfta bulunularak, konusu suç teşkil eden kanunsuz emirlerin yerine getirilemeyeceği, bu talimatı uygulayan Gündoğdu'nun da TCK m. 257 kapsamında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan sorumlu olduğu ifade edildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede; adli bilişim inceleme raporları ve WhatsApp dökümlerinin dosyaya dahil edilmesi, geçmişteki takipsizlik dosyasının arşivden celbedilmesi ve şüpheliler İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu hakkında kamu davası açılması amacıyla iddianame düzenlenmesi talep edildi.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Hepsi dürüst hakem 0 0 Yanıtla
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