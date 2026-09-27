Hükümet güçleri Taiz'de Husi kampını vurdu, Husiler Suudi saldırısında 7 ölü öne sürdü - Son Dakika
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Hükümet güçleri Taiz'de Husi kampını vurdu, Husiler Suudi saldırısında 7 ölü öne sürdü

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Husiler, Suudi uçaklarının Taiz'in Meviye ilçesindeki çarşı ve radyo binası çevresine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 7 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Hükümet güçleri aynı ilçede Husilere ait kampa hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Taiz'e düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Husilere ait "El-Mesira" televizyon kanalının Husi makamlara dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan savaş uçakları, Taiz'in Meviye ilçesindeki çarşıda bulunan dükkanlar ile kentteki radyo binası çevresine hava saldırıları düzenledi.

Haberde, söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yemen'deki hükümet güçleri: Taiz'de Husilere ait kampı vurduk

Öte yandan Yemen'deki hükümet güçleri ise Taiz'in doğusundaki Meviye ilçesinde Husilere ait bir kampa hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

Hükümet güçlerinin açıklamasında, söz konusu saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA
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