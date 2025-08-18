Memurlara Zam Teklifi Açıklandı - Son Dakika
Memurlara Zam Teklifi Açıklandı

18.08.2025 20:07
2026 ve 2027 yılları için memur ve emeklilerine zam teklifi açıklandı: 2026'da %11 ve %7.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında zam teklif etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinin teknik müzakereler ve 12 Ağustos'ta verilen ilk teklifin ardından devam ettiği ve Kamu İşveren Heyeti'nin bugün son teklifini açıkladığı bildirildi.

Kamu İşveren Heyeti Başkanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili konfederasyon genel başkanlarının 28 Temmuz'daki hazırlık toplantısında bir araya gelerek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin gündemi belirlediği kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin moderatörlüğünde, yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ön müzakere toplantılarının 1 Ağustos ile 5 Ağustos 2025'te tamamlandığı anımsatıldı.

Toplantılara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı belirtilen açıklamada, toplu sözleşme sürecinde yetkili konfederasyon ve sendikaların toplam 1048 teklifte bulunduğu, bu tekliflerin ön müzakere toplantılarında ayrıştırılarak 1107 teklif üzerinden müzakerelerin yürütüldüğü kaydedildi.

Ön müzakere sürecinin ardından, 11 hizmet kolunda yürütülen müzakere toplantılarının da 11 Ağustos'a kadar tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 12 Ağustos'ta hükümetin ilk zam teklifini açıkladığı hatırlatıldı.

Buna göre, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay yüzde 6, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artışın teklif edildiği anımsatılan açıklamada, 13 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakere toplantılarının yapıldığı, 13-15 Ağustos tarihleri arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantıların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Işıkhan'ın 15 Ağustos'ta, verilen tekliflere ek olarak yürütülen ara müzakerede memurların taban aylığına 1000 lira artış önerisinde bulunduğu ifade edildi. Bugün ise hükümetin son teklifinin kamu görevlileri sendikalarıyla paylaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca, 15 Ağustos'ta verilen 1000 lira taban aylığı artış teklifi de yinelendi."

Kaynak: AA

