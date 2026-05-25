Hükümetten yaşlı bakımında doğa temelli dönüşüm: Ekoterapi merkezleri geliyor

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun 10 milyonu aşmasıyla bakım talebi artarken, hükümet bakım hizmetlerinde dönüşüm hedefleyen bir yasa tasarısını TBMM'ye sundu. Tasarı, bakıma muhtaç bireylerin doğa ile iç içe yaşayabilmesi için ormanlık alanlarda ekoterapi merkezleri kurulmasını öngörüyor. İskandinav refah modelini temel alan sistem, kapalı mekanlar yerine açık hava ve doğal yaşamı tedavi sürecine dahil ederek yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Mersinli Sosyal Hizmet Uzmanı Çiğdem Çit, düzenlemeyi sosyal devlet anlayışı açısından devrim olarak nitelendirdi. Doğayla bütünleşik bakımın depresyon oranlarını düşürdüğünü ve rehabilitasyonu hızlandırdığını belirten Çit, Mersin'in geniş ormanlık arazileri ve iklimiyle bu merkezler için ideal olduğunu, pilot bölge olması gerektiğini söyledi.