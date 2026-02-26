Hükümlü 'gözcü' sistemiyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hükümlü 'gözcü' sistemiyle yakalandı

26.02.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de, 'gözcü' uyarı sistemi ile 19 yıl hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.

Şişli'de, şüphelilerin kamerayla tespiti için kullanılan "gözcü" uyarı sisteminin bildirimiyle hakkında 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, "gözcü" sistemi üzerinden gelen uyarı doğrultusunda 13 Şubat'ta Büyükdere Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir kişi durduruldu.

Kişinin polise ibraz ettiği, üzerinde A.K. (19) yazılı kimlik kartının geçerli olduğu anlaşıldı. Ekiplerin, bu kişinin yanında bulunan eşinin elinde yer alan dövmede yazılı isim ile ibraz edilen kimlikteki ismin farklı olduğunu anlamaları üzerine şahıs kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheli kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, şahsın kendi fotoğrafını, akrabasına ait fotoğrafla yapay zeka desteğiyle birleştirerek biyometrik fotoğraf oluşturduğu ve bunu nüfus müdürlüğüne ibraz ederek kimliğini aldığı, bu şekilde sahte içerikli ancak usulüne uygun görünümlü bir kimlik belgesi temin ettiği belirlendi.

Asıl adının M.A. (25) olduğu belirlenen bu kişinin, çeşitli hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında toplam 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan hükümlünün polis ekiplerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümlü 'gözcü' sistemiyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:26:30. #7.11#
SON DAKİKA: Hükümlü 'gözcü' sistemiyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.