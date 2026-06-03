Hükümlülerden Sanat Sergisi - Son Dakika
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Hükümlülerden Sanat Sergisi

Hükümlülerden Sanat Sergisi
03.06.2026 16:29
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Hatay'da hükümlülerin el sanatları sergisi, toplumun yeniden kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Hatay'da el sanatları, el işleri ve resim eğitimi alan çocuk ve genç hükümlülerin hazırladığı ürünler sergide sanatseverlerle buluştu.

Vali Mustafa Masatlı, adliyede gerçekleştirilen "Gri Duvarın Renkleri" adlı serginin açılışında, insanların adalet içerisinde yaşadığı ölçüde huzurlu ve mutlu olacağını söyledi.

Cezaevleri ve tutukevlerinin sadece insanların orada tutulduğu, özgürlüklerinin kısıtlandığı yerler olmadığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızı tekrar hayata hazırlamak, onlara yeni beceriler kazandırmak, onların tekrar kendilerini muhasebe etmesine, düşünmesine imkan tanımak için de çaba sarf eder. Ülkemiz özellikle son yıllardaki yargı reformlarıyla gerçekten insanlarımızın, özellikle hükümlülük sonrası hayata kazanımı bağlamında önemli işlere ve projelere imza attı. O bakımdan eskiden sadece cezaevleri, tutukevleri, insanların hapsedildiği, bırakıldığı yerler olarak bilinirken, şimdi artık aynı zamanda insanların rehabilite edildiği, topluma yeniden kazandırıldığı yerler olarak algılanmaktadır."

Masatlı, sergideki eserlerin hükümlülerin iç dünyasını yansıttığını kaydederek, emek gösteren başsavcılık ve cezaevi yetkililerine, usta öğreticilere ve hükümlülere teşekkür etti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan da ceza infaz kurumlarının toplumun güvenliği açısından hükümlülerin cezalarını infaz ettikleri yerler olduğunu belirtti.

Ceza infaz kurumlarının aynı zamanda hükümlülerin insan onuruna yakışır şekilde yaşamasına olanak sağlayan yerler olduğunu ifade eden Karahan, "Bu açıdan ceza infaz kurumlarımız tarafından, Bakanlığımızın ve ceza infaz yasalarımızın öncelikli amacı olan hükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılması adına çeşitli iş kolları ve sosyal faaliyetler icra edilmektedir. Bugün de burada sizlerle bu somut ve güzel ana hep birlikte şahitlik etmek üzere toplanmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Sergide Başsavcı Karahan, Vali Masatlı'ya hükümlüler tarafından yapılan Atatürk portresinin yer aldığı tabloyu hediye etti.

Hatay Adliyesi'ndeki sergi, 6 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Başsavcı, Güncel, Çocuk, Hatay, Sanat, Yaşam, Son Dakika

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