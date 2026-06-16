Hükümlülerin Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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Hükümlülerin Ürünleri Sergilendi

Hükümlülerin Ürünleri Sergilendi
16.06.2026 13:19
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Samsun'da cezaevlerindeki hükümlülerin yaptığı ürünler sergide satışa sunuldu.

Samsun'da cezaevlerindeki hükümlülerin yaptığı ürünler, düzenlenen sergide satışa çıkarıldı.

İlkadım ve Kavak'taki cezaevlerinde hükümlülerin ürettiği masa, sandalye, oturma grupları, hediyelik ürünler ile süs eşyaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki alışveriş merkezinin önünde sergilendi.

Serginin açılış töreninde konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, cezaevindeki hükümlülerin hem rehabilitasyon edildiklerini hem de harçlıklarını çıkarttıklarını söyledi.

Kılıç, "Halkımız buradaki ürünlerin ücretini ödeyerek satın alabilecek. Bu ürünler hükümlülerimiz ve kıymetli hocalarımızın büyük emeği ile oluşturulan ürünlerdir. Ürünlerin oluşması da ayrıca açılan kursların sonucudur. Her alanda ceza infaz kurumlarımızda hükümlülerimize yönelik kurslar açmaktayız. Hem rehabilite amaçlı hem de hükümlülerin harçlıklarını çıkarması, bütçelerine katkı olması amacıyla bu şekilde periyodik olarak yılda en az 1 defa sergimizi açıyoruz. Ürünlerimizi satışa arz ediyoruz. " dedi.

Kılıç, vatandaşları 2 gün boyunca sergilenecek ürünler için alışverişe davet etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Sönmez, Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mahmut Çaça, Kavak Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Veysel Demir, Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin, cumhuriyet savcıları, hakimler ile infaz memurları katıldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Samsun, Yaşam, Son Dakika

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