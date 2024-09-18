Hükümlüye Gitar İzni: Anayasa Mahkemesi'nden Hak İhlali Kararı - Son Dakika
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Hükümlüye Gitar İzni: Anayasa Mahkemesi'nden Hak İhlali Kararı

Hükümlüye Gitar İzni: Anayasa Mahkemesi\'nden Hak İhlali Kararı

Anayasa Mahkemesi, ceza infaz kurumunda hükümlünün gitarının verilmemesini hak ihlali saydı.

18.09.2024 01:49
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(ANKARA)- Anayasa Mahkemesi'nin ceza infaz kurumunda hükümlüye gitarının verilmemesi nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü, gitarının verilmemesi üzerine yaptığı başvuruda koğuşta halihazırda bir enstrüman bulunduğu gerekçesiyle gitarına izin vermeyen İnfaz Kurumu'nun uygulamasının hatalı olduğunu belirterek hak ihlali için tazminat davasında bulundu. Anayasa Mahkemesi hükümlüyü haklı buldu.

Buna göre; Anayasa Mahkemesi; Adli yardım talebinin kabulüne, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alman maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine, başvurucuya net 3.000 TL. manevi tazminat ödenmesine, ödemenin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına oybirliği ile karar verdi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümlüye Gitar İzni: Anayasa Mahkemesi'nden Hak İhlali Kararı - Son Dakika

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