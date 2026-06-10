Hulusi Akar'ın ABD Ziyareti Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Hulusi Akar'ın ABD Ziyareti Tartışma Yarattı

10.06.2026 18:00
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TBMM'de Akar'ın ABD ziyareti için sunulan tezkere, muhalefet tarafından sorgulandı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin ABD ziyaretine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi tartışma yarattı. CHP'li Ali Mahir Başarır, ziyaretin amacı ve kapsamının açıklanmasını isteyerek, "Hulusi Akar, ABD'ye niye gidiyor? Tarih yok. Maça mı gidiyor? Bilmiyorum. İçerik yok. Gelsin söylesin niye gidiyor" ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise seyahatin parlamenter diplomasi kapsamında gerçekleştirileceğini ve CHP'li milletvekillerinin de heyette yer alacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

Kanun teklifinin görüşmelerine geçilmeden önce TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla Genel Kurul'a sunulan tezkerede, söz konusu resmi ziyaretin 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un 6'ncı maddesi uyarınca yapıldığı belirtildi.

Tezkerenin kabul edilmesinden sonra bazı CHP'li milletvekilleri, Komisyon Başkanı Akar ve beraberindeki heyetin Amerika Birleşik Devleti'ne hangi gerekçeyle gittiğinin açıklanması gerektiğini dile getirdi.

"NE ZAMAN İÇİNİZDEN BİRİSİ ABD'YE GİTSE, BAŞIMIZA BİR ŞEY GELİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ne zaman gidileceği, kapsamı belli değil. Bu nasıl bir tezkere. Burası TBMM. Bu nedir, anlamıyorum ben. Usulde böyle bir şey var mı? Hulusi Akar, ABD'ye niye gidiyor? Tarih yok. Maça mı gidiyor? Bilmiyorum. İçerik yok. Hulusi Akar nerede? ABD'ye gidiyor, biletler alınmış, gelsin söylesin niye gidiyor? Sayın Akar nerede? Ne zaman içinizden birisi ABD'ye gitse başımıza bir şey geliyor. Butlan geliyor. Partiye, birine geliyor. Hayrına gitmiyorsunuz. Bu ülkeye hayır gelmiyor. Ben bunu öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'e tezkerenin okunması çağrısında bulunan Başarır, "Hulusi Akar. ABD. Ziyaret. AKP. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman insanin kafası karışıyor" ifadesini kullandı.

BİNGÖL: "UMARIM FUTBOL MAÇI İÇİN GİDİLMİYORDUR"

TBMM Başkanvekili Bingöl ise "Bu seyahatlar, rutin bir şekilde Meclis Başkanlığı'ndan Genel Kurul'a gelir. Burada okutulur. Sonrasında da oylanır. Sizin bahsettiğiniz konular önemli. Hangi amaçla gidiliyor, tarihi, heyette kimler var. Bunların açığa çıkarılması gerekiyor. Ancak kesinleştikten sonra bu bilgiler yeniden Genel Kurul'da gündeme geliyor. Oylamayla, bu seyahatin onaylanması sağlanıyor. Sonra bilgi geliyor. Bugüne kadar ki uygulama bu. Umarım futbol maçı için gidilmiyordur" dedi.

GÜL: "CHP'li VEKİLLER DE GİDİYOR, KİŞİSEL BİR ZİYARET DEĞİL"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise "gezi" tartışmasına ilişkin, "Burada yapılan çalışma parlamenter diplomasi adına yapılan bir çalışma. Tabii, yeni bir hadise, şimdi Ali Mahir Bey söyleyince ben de bilgi almaya çalıştım; şu ana kadar aldığım verilere göre 13 Temmuz'da olan bir seyahat ve diplomasi... Sayın Akar'ın, Bakanımızın kişisel bir gezisi değil. Milli Savunma Komisyonu olarak CHP'li üyelerin de katılacağı Komisyonun Amerika Kongresi'nde Türkiye'yi, ülkemizi, Meclis'imizi temsil etmeye yönelik bir çalışma. Kişisel bir seyahat değil" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hulusi Akar'ın ABD Ziyareti Tartışma Yarattı - Son Dakika

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