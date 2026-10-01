Humus kırsalında T4 Havaalanı yakınında kara mayını patladı, 3 kişi öldü - Son Dakika
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Humus kırsalında T4 Havaalanı yakınında kara mayını patladı, 3 kişi öldü

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Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Humus kırsalındaki T4 Havaalanı çevresinde önceden döşenen kara mayınının patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye Sivil Savunma ekipleri sevk edildi.

Suriye'nin Humus ili kırsalındaki T4 Havaalanı yakınlarında önceden döşenen kara mayınının patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Humus kırsalındaki T4 Havaalanı çevresinde patlama meydana geldi.

Haberde, T4 Havaalanı yakınlarında önceden döşenen bir kara mayınının patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bölgeye Sivil Savunma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Uluslararası Mayın Farkındalık Günü dolayısıyla 4 Nisan 2026'da yayımladığı raporda, Mart 2011 ile Nisan 2026 arasında ülkede kara mayını ve misket bombası kalıntıları nedeniyle aralarında 1000 çocuk ve 377 kadının bulunduğu en az 3 bin 799 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

Raporda, ayrıca bu kayıpların 329'unun Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten nisan ayına kadar geçen sürede kaydedildiği, bunlardan 65'inin çocuk, 29'unun kadın olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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