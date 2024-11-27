Humus'ta Hava Saldırısı: Çok Sayıda Ölü - Son Dakika
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Humus'ta Hava Saldırısı: Çok Sayıda Ölü

Humus'un batı kırsalında kimliği belirsiz uçaklar tarafından düzenlenen hava saldırısında birçok ölü var.

27.11.2024 01:46
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Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinin batı kırsalında birden fazla noktaya, kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un batı kırsalına yerel saatle 23.55 sularında üç saldırı düzenledi.

Saldırılarda, Humus ile Tartus illeri arasında geçiş noktası konumundaki Abbudiye, Cirmaş ile Debbusiye beldelerinde İran destekli grupların askeri noktaları hedef alındı.

Kaynaklara göre, son günlerde söz konusu noktaların yakınlarına askeri sevkiyat yapıldı.

Saldırılarda çok sayıda silahlı unsurun öldüğü ve birçok yaralının olduğu ifade edildi.

Esed rejimi, saldırıyı İsrail'in yaptığını iddia etti

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA, haberinde, İsrail güçlerinin Arida ve Debbusiye'yi hedef aldığını ileri sürdü.

Öte yandan saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

Humus kentinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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