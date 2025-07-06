Hunan'da Tekne Kazası: 1 Kayıp, 28 Kurtarıldı

CHANGSHA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde cumartesi öğleden sonra meydana gelen tekne kazasında 1 kişi kaybolurken, 28 kişi kurtarıldı.

Zixing kentindeki Dongjiang Gölü'nde saat 16.30 sıralarında alabora olan 40 kişilik tekneden 29 kişi suya düştü.

Akşam saat 18.00'e kadar 28 kişi kurtarılırken, kurtarılanlardan birinin durumunun kritik olduğu ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Ön incelemeler, kazanın saniyede 30 metre hıza ulaşan ani bir rüzgar nedeniyle meydana geldiğini ortaya koydu.

Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturmalar da devam ediyor.