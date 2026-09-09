Hür Eğitim-Sen, hak ve talepler için eylem kararlarını yenilediğini duyurdu - Son Dakika
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Hür Eğitim-Sen, hak ve talepler için eylem kararlarını yenilediğini duyurdu

Hür Eğitim-Sen, hak ve talepler için eylem kararlarını yenilediğini duyurdu
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Hür-Sen Konfederasyonuna bağlı Hür Eğitim-Sen, çalışanların hak ve talepleri için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirterek eylem kararlarını yeniledi. Sendika; nöbet, zorunlu görevlendirme ve angarya gibi konularda eylem kararı aldıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Hür Eğitim-Sen, "Çalışanlarımızın hak ve talepleri için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eylem kararlarımızı yeniledik; emeğin, alın terinin ve adaletin yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Hür-Sen Konfederasyonuna bağlı Hür Eğitim-Sen, sosyal medya hesabından "Çalışanlarımızın hak ve talepleri için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eylem kararlarımızı yeniledik; emeğin, alın terinin ve adaletin yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sendika, şu alanlarda eylem kararı aldı:

"Zorunlu görevlendirmeler, sosyal çalışmacı, icap görevi ve nöbeti, servis taşımacılığı, öz değerlendirme, öğrenci gelişim raporlarının doldurulması, öğle arası nöbet tutma, mesai saatleri dışında resen verilen angarya niteliğindeki görevleri yerine getirmeme kararı, mesai dışı zorunlu görevlendirmelere karşı, MEB-İMES uygulaması, haftada birden fazla nöbet tutmama, belleticilik.

Hür Eğitim-Sen, eylem kararlarıyla ilgili dilekçe örneklerine hürriyetciegitimsen.org.tr adresindeki 'Özlük Hukuk/Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri' sekmesinden ulaşılabileceğini duyurdu."

Kaynak: ANKA

Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hür Eğitim-Sen, hak ve talepler için eylem kararlarını yenilediğini duyurdu - Son Dakika

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