HÜRJET için Motor Tedarik Sözleşmesi İmzalandı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile GE Aerospace firması arasında, HÜRJET için motor tedariki sözleşmesi imzalandı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin ilk milli jet uçağı olan ve ilk uçuşunu yaptığı günden itibaren her geçen gün yeni başarılara imza atan HÜRJET'in seri üretimi devam ediyor. Bu kapsamda F404 motor tedariki için yeni bir adım atıldı. TUSAŞ ve GE Aerospace arasında motor tedariki sözleşmesi imzalandı. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gürsoy ve GE Aerospace Savunma ve Sistemler Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Rita Flaherty'nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, HÜRJET'in küresel ölçekte artan başarısını ve Türkiye'nin savunma havacılığındaki yükselen konumunu bir kez daha ortaya koydu" denildi.

'SERİ ÜRETİMİN HIZLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR'

F404 motoru kapsamında teslimat takviminin, HÜRJET'in seri üretim hedefleriyle paralel ilerlediği, programın sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağladığı belirtilerek, "HÜRJET jet eğitim uçağı, geliştirme ve sertifikasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere prototip uçaklar için üretim safhasını sürdürürken, 2027 yılının ikinci yarısında seri üretimin hızlandırılması hedefleniyor. İmzalanan sözleşmelerle elde edilen sipariş adedi, HÜRJET'i yalnızca Türkiye'nin değil, küresel eğitim uçağı pazarının da dikkatle takip edilen platformlarından biri haline getirmektedir. Bugün HÜRJET, Boeing üretimi T-7 Red Hawk'tan sonra pazarda en fazla siparişe sahip eğitim uçağı konumundadır. HÜRJET jet eğitim uçağı, üstün performansı ve çok rollü yapısıyla uluslararası ihalelerde ön plana çıkmaktadır. Türkiye'nin havacılıkta bağımsızlık vizyonunu temsil eden HÜRJET, güçlü sanayi ortaklıkları, artan ihracat başarısı ve seri üretim gücüyle küresel ölçekte yeni bir başarı hikayesi yazmayı sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.