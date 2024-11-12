HÜRJET\'in İkinci Prototipi, Şehit İsimleriyle Havalandı

TUSAŞ, HÜRJET'in ikinci prototipini şehitlerinin adıyla havalandı
ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen HÜRJET'in ikinci prototipine TUSAŞ saldırısında şehit olan 5 kişinin adı yazıldı. Prototip üstünde şehit isimleriyle uçuşunu gerçekleştirdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ürettiği HÜRJET'in ikinci prototipinin üzerine TUSAŞ şehitlerinin adı yazıldı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu prototipin 10 bin feet irtifa kazandığı, 200 knot hıza ulaştığı ve 26 dakika boyunca uçuş gerçekleştirdiği açıklandı. TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"HÜRJET ikinci prototip, şehitlerimizin isimleriyle hür semalarımızda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 10.000 feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresi. Milli teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara."
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