HÜRJET'in İkinci Prototipi, Şehit İsimleriyle Havalandı - Son Dakika
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HÜRJET'in İkinci Prototipi, Şehit İsimleriyle Havalandı

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TUSAŞ, HÜRJET'in ikinci prototipini, TUSAŞ saldırısında şehit olan beş kişinin ismiyle havalandırdı. Prototip, 10 bin feet irtifaya çıkarak 200 knot hızda 26 dakika boyunca uçuş gerçekleştirdi. TUSAŞ, sosyal medya hesaplarından bu anlamlı uçuşun detaylarını paylaştı ve milli teknolojinin gücüne vurgu yaptı.

12.11.2024 19:04
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TUSAŞ, HÜRJET'in ikinci prototipini şehitlerinin adıyla havalandı

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen HÜRJET'in ikinci prototipine TUSAŞ saldırısında şehit olan 5 kişinin adı yazıldı. Prototip üstünde şehit isimleriyle uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ürettiği HÜRJET'in ikinci prototipinin üzerine TUSAŞ şehitlerinin adı yazıldı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu prototipin 10 bin feet irtifa kazandığı, 200 knot hıza ulaştığı ve 26 dakika boyunca uçuş gerçekleştirdiği açıklandı. TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"HÜRJET ikinci prototip, şehitlerimizin isimleriyle hür semalarımızda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 10.000 feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresi. Milli teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara."

HÜRJET\'in İkinci Prototipi, Şehit İsimleriyle Havalandı
Kaynak: İHA

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